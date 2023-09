Salernitana-Inter, i convocati di Sousa: Candreva non ce la fa

Il tecnico ha convocato 23 giocatori in vista della gara di domani sera contro l'Inter. Out Antonio Candreva

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Inter. Alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca Antonio Candreva in dubbio fino alla fine. Out anche Lassana Coulibaly e Ikwuemesi.