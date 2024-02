In vista della trasferta di Milano, il nuovo tecnico della Salernitana deve fare i conti con le tante defezioni in difesa

Nel suo primo giorno da allenatore della Salernitana, ai calciatori Fabio Liverani ha subito trasmesso idee e motivazioni. Il tecnico ha indicato la via, anche se il primo ostacolo che si troverà davanti sarà l'Inter di Simone Inzaghi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a Milano la Salernitana potrebbe giocare con il 4-3-2-1, in alternativa il tridente avanzato può rappresentare una opzione.