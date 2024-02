La squadra di Davide Nicola, come al solito bravissimo a rivitalizzare le sue squadre, passa in vantaggio con l'autogol di Zanoli. La Salernitana pareggia con Weissman, ma poi nel finale la beffa: prima il rigore del nuovo acquisto Niang all 88' e poi Cancellieri al 94' fissano il risultato sull'1-3.