Serie A – Pirola, Dia e Coulibaly in gol: la Salernitana stende il Sassuolo

I granata passano in vantaggio al 9' con il gol di Pirola e trovano il raddoppio con Dia al 20'. Lo stesso Dia poi fornisce l'assist per il definitivo 3-0 della Salernitana firmato Coulibaly al 65'. Per il Sassuolo - fermo a quota 40 - si tratta della sconfitta numero 13 in campionato.