Marianella: “Lukaku? Sono di parte, lo conosco come persona e dico che…”

Marianella, ospite a Radio Deejay, ha commentato il ricorso respinto dell'Inter sulla squalifica di Lukaku in Coppa Italia

"Secondo me il gesto è stato mal interpretato: io conosco Lukaku, sono di parte, lo conosco come persona e mi ha regalato una delle mie più belle interviste per i Signori del Calcio. Stavolta abbiamo sbagliato decisione"