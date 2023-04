Salernitana, Sousa: “Inter squadra di grandi campioni, nel secondo tempo abbiamo…”

"Contro l'Inter abbiamo fatto un secondo tempo importante mettendo in difficoltà una squadra di grandi campioni e abbiamo chiamato la fortuna dalla nostra parte. Bisogna sentire i momenti della partita per fare male ai nostri avversari. Stiamo lavorando bene per conquistare il nostro obiettivo, dobbiamo essere aggressivi e saper difendere sia alti che bassi".

"La squadra lavora per vincere, ci manca qualche punto perché avremmo meritato qualcosa in più in qualche occasione - ha concluso il tecnico della Salernitana -. Mancano nove gare e dobbiamo dare tutto per ottenere i punti che mancano per la salvezza. Sappiamo che sarà difficile fino alla fine perché in questo campionato c'è molta competitività"