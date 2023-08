TS – Inter, salgono le quotazioni di Taremi: contatti avviati, possibile accelerazione

Mehdi Taremi è uno dei nomi segnati in rossa sull'agenda di mercato dell'Inter, ancora alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato: l'attaccante del Porto piace molto ai nerazzurri, e le sue tuotazioni sono in continua ascesa. Così scrive Tuttosport: "Nel borsino quotidiano che continua a oscillare, nelle ultime ore è salito il profilo di Taremi, probabilmente il mix preferito da Inzaghi fra i nomi ancora in lista: Balogun è una centravanti atipico, con doti atletiche e tecniche più da seconda punta che da ariete d'area (e l'Arsenal continua a dire no a chi offre 30-35 milioni, come il Monaco); Beto conosce la Serie A, ha un gran fisico, ma la qualità non è eccelsa e potrebbe non abbinarsi al meglio con gli attaccanti in rosa.