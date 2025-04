Clamorosa protesta del Real Madrid alla vigilia della finale di Copa del Rey contro il Barcellona, a Siviglia. Per protesta contro le dichiarazioni dell'arbitro dell'incontro, che ha lamentato pressioni indebite da parte della Real Madrid Tv, il club di Florentino Perez ha disertato la conferenza stampa prevista per le 19.15 e ha annunciato che non svolgerà l'allenamento previsto sul campo dove domani è in programma la partita ne' partecipera' alla cena ufficiale in programma in serata.