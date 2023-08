La Stampa – Samardzic, decisione finale Inter entro lunedì: le ultime

Sempre La Stampa riporta come Gosens sia vicino all'addio: per il tedesco possibile ritorno in patria vista l'offerta dell'Union Berlino

Sembrava tutto fatto per l'approdo di Samardzic all'Inter ma parte dell'entourage del giocatore - padre e alcuni intermediari - ha cambiato le carte in tavola, mettendo a rischio il buon fine della trattativa. "L'Inter si è presa 48 ore di tempo per risolvere la questione. I dirigenti nerazzurri sono convinti di riuscire a trovare un nuovo accordo accontentando il padre. Troppo delicato mandare all’aria la trattativa a una settimana dal debutto in campionato, aggiungendo un'altra complicazione a un mercato già difficile per la necessità di trovare un nuovo centravanti", commenta infatti l'edizione odierna de La Stampa.