Libero – Samardzic, perso solo tempo: Inter meno forte in campo, ma di più fuori

Il caso Samardzic è ancora ben impresso nella mente dei tifosi dell'Inter e, più in generale, in quella degli appassionati di calcio: il giocatore, una volta raggiunto un accordo con i nerazzurri e con la trattativa tra i club già chiusa, ha anche sostenuto le visite mediche di rito, prima che l'affare saltasse a causa dell'intervento del padre. Una vicenda che ha fatto e che farà molto discutere, ma che ha dimostrato la fermezza della dirigenza interista. Un aspetto apprezzato da Libero: "Non sono i dirigenti nerazzurri a essere pazzi e a cambiare idea all'ultimo, è pazzo il mercato. [...] Negli affari saltati, la dirigenza ha dimostrato grande forza. Concedere al padre di Samardzic quanto richiesto, siano 300milan o 3 milioni, avrebbe avuto effetti distruttivi: oggi gli agenti di tutti i giocatori in rosa starebbero bussando alla porta della sede".