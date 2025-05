Beppe Marotta, intervenuto a margine di un evento al salone del CONI, ha commentato così la retrocessione in Serie C della Sampdoria

Avendo vissuto anni splendidi, con successi in termini emozionali e di risultati, con l'epilogo della partecipazione alle fasi preliminari di Champions, oggi non c'è che da rammaricarsi e dispiacersi per questa retrocessione storica. Spero che possano tornare velocissimamente in Serie A, che credo sia la categoria che competa a una società blasonata come la Sampdoria, che rappresenta una tra le icone più importanti".