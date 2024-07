I nerazzurri hanno definito la cessione ai blucerchiati in prestito con diritto di riscatto e controriscatto del centrocampista nigeriano

Rimane molto caldo l'asse di mercato tra Inter e Sampdoria: i due club, nella giornata di ieri, hanno definito il trasferimento a Genova di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004 che approda in blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ma non è finita qui, come scrive Il Secolo XIX: