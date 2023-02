Sampdoria, un attaccante per Stankovic: in arrivo Jesé Rodriguez. Colley verso la Turchia

Arrivano i rinforzi per Dejan Stankovic. La Sampdoria, infatti, è a un passo da Jesé Rodriguez. Ex tra le altre di Real Madrid e Psg, lo spagnolo a gennaio a gennaio si è svincolato dai turchi dell'Ankaragücü. Come riporta Sky Sport, l'attaccante è già arrivato a Genova per svolgere le visite mediche con la società ligure. Per Jesé pronto un contratto da 5 mesi con opzione di rinnovo legata alla presenze.