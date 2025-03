Il valore attribuito all'area e allo stadio è stato stimato dall'Agenzia delle Entrate in 197 milioni di euro. Lo stadio verrà definito come servizi/attrezzature private di uso pubblico e di interesse generale e dovrà essere regolato da una apposita convenzione. L'indice di edificabilità è fissato a 0,35 mq/mq, come previsto dal Piano di Governo del Territorio. Inoltre verrà costituto un gruppo di lavoro interdirezionale e verrà avviata la Conferenza dei servizi per valutare gli aspetti tecnici della proposta delle squadre e verificarne la coerenza con la Delibera di Giunta del gennaio 2023, approvata in seguito all'ordine del giorno del Consiglio comunale di dicembre 2022 e agli esiti del dibattito pubblico.