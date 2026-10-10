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San Siro è la casa di Marcus Thuram. L'attaccante francese conferma di avere un feeling speciale con il Meazza come testimoniano i numeri raccolti nelle ultime sei gare casalinghe disputate dai nerazzurri in cui il giocatore è sceso in campo. Un rendimento che gli permette di entrare in una speciale classifica della storia del club.

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Come evidenziato da Sofascore, dal 1994-95, Thuram è il quinto giocatore nella storia dell'Inter capace di segnare in più di cinque partite casalinghe. Anche oggi col Parma l'attaccante francese è andato in gol oltre a offrire un'ottima prestazione prima di lasciare il campo a Bonny.