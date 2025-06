Al momento all'interno dei cancelli dello stadio Meazza di Milano non servono bonifiche. Lo hanno stabilito le indagini preliminari condotte da Inter e Milan a seguito della manifestazione di interesse per l'acquisizione della proprietà dell'area San Siro per realizzare il nuovo impianto. Le indagini sono state fatte sulle aree Parco dei Capitani, parcheggio Nord e parcheggio Sud, piazzale di ingresso dello Stadio 'Meazza', Stadio 'Meazza' e la zona di accesso che lo circonda. Le indagini ambientali preliminari eseguite nelle aree del parcheggio Nord e del parcheggio Sud, del piazzale di ingresso dello Stadio 'Meazza', dello Stadio 'Meazza' e nella zona di accesso che lo circonda, sono state in totale 58. In 24 casi, spiega una nota del Comune, è stata riscontrata la piena conformità ai limiti di legge per l'uso residenziale e a verde pubblico.