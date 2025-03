In particolare, così, il Comune ha valutato che «l’arch. Simona Collarini – quale Direttore protempore della Direzione Rigenerazione Urbana – ha svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla proposta presentata dalle società nel 2019 (D.D. n. 9284 del 29 ottobre 2021);in considerazione della conoscenza maturata in ordine alle procedure trasversali di funzionamento dell’ente e di riassetto del territorio comunale, nonché dell’esperienza maturata nel presidio e coordinamento di progetti strategici e trasversali, ricopre dal 1 marzo 2025 il ruolo di Direttore della neocostituita Direzione Specialistica Pianificazione e Programmazione Servizi», motivo per cui «è opportuno, alla luce dell’attuale contesto gestionale e organizzativo dell’Ente, individuare l’arch. Simona Collarini quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 4 e ss. della Legge n 241/1990, fatta salva ogni successiva e diversa valutazione e determinazione in conseguenza di sopravvenute esigenze ed evidenze, anche in relazione all’avanzamento del procedimento di valutazione della proposta».