L'Esecutivo Uefa ha escluso San Siro come sede per la finale di Champions League del 2027. Per il Meazza c'è questa ipotesi

Gianni Pampinella Redattore 25 settembre - 10:30

L'Esecutivo Uefa ha escluso San Siro come sede per la finale di Champions League del 2027. Il motivo? Mancanza di garanzie. Per questo la Figc lavorerà alla candidatura di Roma con lo stadio Olimpico. A proposito di San Siro, Repubblica sottolinea come Milano sia tornata indietro di cinque anni "quando si progettava l’abbattimento dell’attuale Meazza per la costruzione di un nuovo stadio poco lontano".