Gianni Pampinella Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 11:02)

La rivoluzione silenziosa è ormai in atto. Inter e Milan, su indicazione delle autorità e per dare un segnale forte alla magistratura, hanno avviato un profondo cambiamento nei rapporti con la tifoseria organizzata, in particolare con le frange più estreme.

"La stretta dei club milanesi per dimostrare ai pm di aver portato a termine il processo di “bonifica” nei rapporti con la tifoseria organizzata ha trovato un punto di svolta con l’avvio della campagna abbonamenti al campionato che verrà. La finale di Champions giocata dall’Inter contro il Psg è stata la cartina tornasole del giro di vite dato da Oaktree: nessun biglietto concesso agli ultrà - nonostante le proteste sotto la sede - e nessun contatto avuto dalla squadra con la frangia più calda della tifoseria che si era presentata alla Pinetina per salutare i giocatori prima della partenza per Monaco di Baviera", si legge su Tuttosport.

"La curva, oltre all’amarezza per l’epilogo della stagione, ha dovuto digerire i provvedimenti presi all’avvio della campagna abbonamenti. L’Inter, come fatto dal Milan, ha previsto il divieto di cambio nominativo per il secondo anello verde (il blu nel caso dei rossoneri). Mossa - suggerita dalla questura - per impedire ai gruppi organizzati qualsiasi forma di gestione interna dei biglietti. A corredo l’Inter ha tolto un’altra agevolazione alla curva, alzando di 50 euro il costo dell’abbonamento al secondo anello verde rispetto al blu dove i tifosi vengono “sfrattati” per il derby".

"La tessera è stata rifiutata a ultrà colpiti in passato da Daspo, ma anche a chi è stato segnalato o sanzionato per comportamenti non corretti o per la partecipazione a scontri o a episodi violenti. Una decisione arbitraria, quella dei due club, che ha messo alla porta i tifosi sgraditi impossibilitati, come sottolineato, di aggirare il provvedimento dato il divieto disposto di cambio di nominativo nelle due curve. A partire dalla prima giornata inoltre partirà al Meazza il nuovo piano di sicurezza che prevede l’istallazione di telecamere ai tornelli con riconoscimento facciale".

