In Cile – Sanchez torna a Marsiglia e là sarà più in casa di Mbappé

"L'attaccante della Nazionale cilena ha giocato la sua ultima gara con l'OM il 3 giugno del 2023 nella sconfitta contro l'Ajaccio nell'ultimo appuntamento della Ligue1 e una settimana prima Alexis aveva giocato la sua ultima partita al Velodrome, il 27 maggio. Bei ricordi sicuramente per lui che con l'OM ha segnato 14 gol in Ligue1, due in CL e due in Coppa di Francia per un totale di 18 in una stagione in 44 presenze totali. Marsiglia ritrova il suo Alexis che sarà più a casa di Mbappé nella sfida contro la Nazionale francese", conclude l'articolo.