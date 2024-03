Le parole di Matrix su Sanchez

L'ex difensore ha parlato anche di Alexis Sanchez. «Quella di ora non è la migliore versione di Sanchez perché non ha più 25 anni come quando era all'Arsenal o all'Udinese. Si è sempre pentito di aver lasciato i Gunners per andare allo United, ma questo è il calcio. Non lo criticherò per il rigore sbagliato con l'Atletico. Per l'Inter è stata anche importante la Supercoppa che ha vinto contro la Juve ed è stato molto importante, io sono interista e non amo molto la Juve. Lui gioca in un club importante che l'anno scorso è arrivata in finale di CL, che quest'anno vincere lo scudetto. Con Thuram che sta facendo bene, Lautaro che segna ad ogni gara. Non è semplice. Ovviamente ogni calciatore vuole giocare ad ogni gara e quindi non è contento ma è all'Inter ed è meglio essere all'Inter che in una squadra minore. Alexis non può essere in una squadra di secondo livello. Vidal gli ha consigliato di lasciare Milano? E per andare dove? È andato al Marsiglia e quando ha lasciato l'Inter, il club ha vinto Supercoppa e scudetto. Credo che Vidal non sia stato molto chiaro in questi giorni».