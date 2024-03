Sanchez entra duro su Asllani e lo fa arrabbiare. Poi pace fatta

Durante la partita tra Cile e Albania, amichevole che si è giocata in Italia, l'attaccante nerazzurro è stato ammonito per essere entrato duro sul centrocampista

I due sono rimasti a terra per un po' entrambi. Il giocatore albanese, quando il cileno si è avvicinato per chiedere scusa per il fallo, ha prima stretto le spalle e poi gli ha stretto la mano rispondendo con un gesto di stizza. La pace fatta è arrivata alla fine del primo tempo, quando Alexis è andato a portare ad Asllani la sua maglia del Cile.