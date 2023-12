Inter, Sanchez non vuole lasciare Milano: il cileno è convinto di una cosa. Inzaghi…

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di alcune offerte dall'Arabia Saudita per Alexis Sanchez. Ma, come sottolinea Tuttosport, l'attaccante cileno non si muove dall’Inter. "Il calciatore non vuole lasciare Milano e il club di Viale della Liberazione è soddisfatto delle prestazioni del cileno. Ergo: l’attaccante resterà in forza ai nerazzurri fino al termine della stagione, con la società vice campione d’Europa che quindi non andrà a ritoccare il proprio reparto offensivo".