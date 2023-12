EDICOLA / CdS: Inter, contro la Real Sociedad tocca a Sanchez

Questa sera in Champions c'è il cileno titolare. Intanto il Napoli va a caccia degli ottavi con Osimhen fresco di Pallone d'Oro in Africa

"A nuttata". In prima pagina il Corriere dello Sport parla del Napoli e della caccia agli ottavi di Champions con Osimhen appena proclamato Pallone D'oro in Africa. "C'è l'ostacolo Braga. Per la qualificazione basta perdere con un gol di scarto", si legge. E poi si parla anche dell'Inter che si appresta ad affrontare la Real Sociedad: "Alle 21 tocca a Sanchez", scrive il quotidiano riferendosi alla formazione titolare che scenderà in campo per provare a conquistare il primo posto nel girone di Coppa.