Alexis Sanchez potrebbe tornare al River Plate, maglia che il Niño ha vestito dal 2007 al 2008. Secondo quanto riporta La Página Millonaria, c'è una seria possibilità che l'attaccante torni in Argentina in estate quando il suo contratto con l'Inter sarà scaduto.

"La possibilità che Alexis Sanchez ritorni al River è remota ma reale. Ciò non significa che ci siano contatti tra le parti, almeno fino ad ora", sottolinea il portale. Fin qui Sanchez non ha avuto molte occasioni, anche se nelle ultime settimane è riuscito a trovare maggiore spazio e nell'ultima gara vinta dai nerazzurri con l'Empoli, il suo secondo gol in campionato.