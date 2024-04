In Brasile si parla di due ex allenatori dell'Inter e vengono accostati alla panchina del San Paolo. Il club brasiliano, secondo quanto scrive Globo Esporte, starebbe cercando un profilo di grande esperienza ed è già in cerca da giorni del suo nuovo tecnico nonostante l'esonero di Carpini sia arrivato solo oggi.

Il quotidiano sportivo scrive: «Anche se i tifosi sognano José Mourinho, il 61enne portoghese esonerato dalla Roma a gennaio, il San Paolo cerca nomi per i quali serva un budget contenuto e che non portino a follie. La scuola portoghese offre però altre soluzioni importanti e a questo stanno lavorando alcuni intermediari. Sarebbe stata sondata anche la pista Diego Alonso, il 49enne uruguaiano che ha guidato l'Uruguay ai Mondiali in Qatar e ha giocato nel Siviglia. Avrebbe dato però priorità a proposte europee e quindi vuole aspettare fino a giugno. Un altro nome è quello di Paulo Pezzolano, allenatore 40enne del Real Valladolid, al momento non ha intenzione di tornare in Brasile. Per ora l'unico segnale che arriva dal San Paolo è la smentita su Benitez. Se ne era parlato nelle scorse ore ma i dirigenti del club brasiliano escludono che ci sia interesse per l'ex allenatore del Liverpool».