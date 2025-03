Su DAZN è on demand la prima puntata della serie Stadi 5.0 e nella prima puntata si è parlato proprio di San Siro, lo stadio di Inter e Milan al centro di un progetto di ricostruzione. Andrea Stramaccioni, in studio ha detto la sua sullo stadio milanese, nel quale anni fa ha guidato i nerazzurri quando Moratti lo chiamò a sostituire Mazzarri. «Non ho il minimo dubbio, sono super conservatore nei confronti di San Siro. Per me è uno stadio iconico che rappresenta non solo Milano ma l'Italia nel mondo».

L'aneddoto

«Sono stato solo sulla panchina dell'Inter. Al mio esordio in Serie A, poco prima della partita vennero Zanetti, Cambiasso, Milito e mi dissero 'mister siamo carichi, se giochiamo da Inter a San Siro partiamo 1-0. Immagino sia così anche per il Milan, non sto facendo campanilismo. Entrare in quello stadio significa affrontare non solo l'Inter e il Milan ma proprio lo stadio. Mettiamoci pure un po' di cuore. Una frase che dicono sempre i tifosi è che passano presidenti, allenatori, giocatori, ma Inter e Milan restano e lo stadio è dell'Inter e del Milan, dei tifosi. Troviamo una via di mezzo», ha aggiunto il mister sulla questione. «Lo stadio più iconico al mondo? Sempre avuto grande ammirazione per la Bombonera...», ha concluso.