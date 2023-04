Sansone-Orsolini, il Bologna batte anche l’Atalanta. Samp KO contro la Cremonese

Nell'altro match delle 16.30, invece, la Sampdoria va due volte in vantaggio con Leris e Lammers ma la Cremonese non molla (gol dell'1-1 di Ghiglione, Lochoshvili ha firmato il 2-2) e trova una vittoria insperata al 95' con Sernicola. Seconda vittoria in campionato per la Cremonese, ora penultima a 16 punti con la Samp ultima a quota 15.