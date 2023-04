Sabatini: “Juve sempre in tribunale? Un motivo ci sarà, ci si mettono da soli”

Così il dirigente sportivo: "Perché sempre la Juventus in tribunale? Non sono altri uomini a metterli sulla graticola"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de Il Foglio, Walter Sabatini , dirigente sportivo, ha parlato così dei processi in cui è coinvolta la Juventus : “Perché sempre la Juventus in tribunale? Un motivo evidentemente ci sarà. Non sono altri uomini a metterli sulla graticola. Ci si mettono da soli. I procuratori? Non sono il problema più grande, ma un problema, sì.

I problemi del calcio di oggi sono tanti, a partire dalla figura del direttore sportivo, di cui non sono più chiari ambiti e competenze. Una cosa è certa. Le nuove proprietà straniere non vogliono i direttori sportivi per oscuri motivi che forse tanto oscuri non sono. Preferiscono affidarsi allo staff e ad altri sistemi di valutazione dei calciatori, perché pensano, ed è un grande errore, che il mestiere dei direttori sportivi si esaurisca nell’acquistare e vendere giocatori. Non è così".