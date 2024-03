Era nell'aria ed è arrivata ora la notizia, in attesa dell'annuncio ufficiale. Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, la Lazio ha un nuovo allenatore: Igor Tudor. Come riporta Gianluca di Marzio, l'ex giocatore della Juventus ha raggiunto un accordo con Lotito per un anno e mezzo di contratto più opzione per un altro anno.