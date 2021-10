Sarri: “Atalanta percorso straordinario. Grande squadra, ha ragione Guardiola”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, alla vigilia della trasferta di domani a Bergamo con l'Atalanta, ha parlato in conferenza

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "L'Atalanta è un esempio, societario prima di tutto, e comportamentale. Va a fare scelte precise, prende giocatori adatti a quel tipo di gioco. In un momento storico così ha raccolto tantissimi benefici. È una fonte di ispirazione per tutto il movimento. Noi non siamo l'Atalanta e dobbiamo fare il nostro percorso: simile dal punto di vista delle scelte, diverso dal punto di vista tecnico". Lo dice il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, alla vigilia della trasferta di domani a Bergamo dove la Lazio cerca "continuità di prestazione", come spiega il mister biancoceleste dopo la vittoria di mercoledì sera con la Fiorentina all'Olimpico.