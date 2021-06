Sky – Sarri e l’aneddoto della tuta. “A microfoni spenti ha citato Conte che all’Inter…”

Di Marzio ha raccontato dell'incontro con l'allenatore che ha appena firmato con la Lazio e ha raccontato di una confidenza del tecnico

Gianluca Di Marzio ha raccontato: «Non ho voluto metterlo in difficoltà perché c'è una penale. Ha fumato tanto, come sempre. Era divertito dalla Lazio e per l'annuncio col tweet con la sigaretta fatto dal club biancoceleste. Sa che non sarà un problema allenare in tuta, non dovrà cambiare il suo modo di essere o vestire. Parlando off the record faceva notare come Conte è andato in tuta a ritirare lo scudetto dell'Inter e nessuno ha detto nulla. Se lui è in tuta gli vengono fatti dei processi».