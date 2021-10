Sarri: “Luis Alberto, gara seria: si vede la qualità. Amaro in bocca per il pari”

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo il pareggio odierno della sua Lazio nella partita contro l'Atalanta

A DAZN, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così dopo il pareggio odierno contro l'Atalanta: "Luis Alberto? Ha fatto una partita in linea con la scorsa, una partita seria, da centrocampista vero, con bella partecipazione anche difensiva. Comincia a mettere anche quella qualità in più che ha rispetto agli altri, procede bene. Il pari lascia l’amaro in bocca perché la partita sembrava vinta, ma i gol all’ultimo minuto fanno parte delle gare. Siamo stati sfortunati anche, abbiamo preso due gol allo scadere del primo e del secondo tempo”.