Sarri: “Siamo in difficoltà, abbiamo questi due problemi. Dopo la Champions…”

A Sky, Maurizio Sarri commenta il pareggio contro il Monza. Ecco le parole dell’allenatore della Lazio: “Punto guadagnato? Tra i due gol sicuramente, siamo stati passivi. Nel secondo tempo si è aperta di più, abbiamo avuto palle gol nette anche noi. Siamo in un momento in cui tante cose non ci vengono bene. Siamo in difficoltà in questo momento, dobbiamo fare meglio. La priorità sarebbe fare un risultato pieno, in qualsiasi modo. Dobbiamo creare di più davanti ed essere più solidi dietro, abbiamo questi due problemi in questo momento.