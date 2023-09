Sartori: “Arnautovic? Sparito il Milan non pensavamo ad un suo addio”

Intervenuto in conferenza stampa, Giovanni Sartori, ds del Bologna, ha parlato così del mercato rossoblu di quest'estate: "In senso assoluto è stato il mercato più difficile, abbiamo fatto molti cambiamenti. Sulla nostra strada abbiamo incontrato tre società che ci hanno trascinato in trattative lunghe, al limite della perdita della pazienza. Per il futuro ci sono molte idee. Siamo contenti così. In avanti volevamo, numericamente, rimanere così: ne avevamo uno in più, Barrow, che è andato.