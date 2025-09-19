FC Inter 1908
Prosegue la preparazione della formazione emiliana, che domenica sera affronterà i nerazzurri di Chivu a San Siro
Fabio Alampi Redattore 

Allenamento mattutino per gli uomini di mister Grosso al Mapei Football Center. La squadra dopo una prima fase di riscaldamento e torello ha svolto esercitazioni di sviluppo manovra, conclusioni in porta ed esercitazioni specifiche per reparto.

Domani, sabato 20 settembre alle ore 12:00, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre partita di mister Fabio Grosso. L'ingresso è consentito ai soli operatori della comunicazione.

