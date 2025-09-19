Allenamento mattutino per gli uomini di mister Grosso al Mapei Football Center. La squadra dopo una prima fase di riscaldamento e torello ha svolto esercitazioni di sviluppo manovra, conclusioni in porta ed esercitazioni specifiche per reparto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sassuolo, allenamento mattutino in vista dell’Inter: il report della seduta odierna
ultimora
Sassuolo, allenamento mattutino in vista dell’Inter: il report della seduta odierna
Prosegue la preparazione della formazione emiliana, che domenica sera affronterà i nerazzurri di Chivu a San Siro
Domani, sabato 20 settembre alle ore 12:00, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre partita di mister Fabio Grosso. L'ingresso è consentito ai soli operatori della comunicazione.
(sassuolocalcio.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA