Il Sassuolo torna aritmeticamente in Serie A dopo un solo anno in Serie B: l'Inter si congratula così sui social

Il Sassuolo torna aritmeticamente in Serie A dopo un solo anno in Serie B. Dopo la vittoria nel derby contro il Modena di ieri, decisivo il pareggio di oggi per 2-2 dello Spezia terzo a Mantova. La squadra allenata da Fabio Grosso torna così nella massima serie con largo anticipo.