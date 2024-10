La fortuna non è stata sicuramente dalla parte di Martin Satriano e di Valentin Carboni: nel giro di poco più di una settimana entrambi hanno riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio. In parole povere, stagione finita. Un bruttissimo colpo per l'attaccante uruguayano e per il fantasista argentino, che in estate avevano deciso di lasciare l'Inter per far decollare la propria carriera in Francia, rispettivamente al Lens e al Marsiglia.