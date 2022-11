Satriano cresce e l’Inter ha le idee chiare: percorso già delineato per lui

Finora il bilancio dell'esperienza in toscana è positivo. Lo sottolinea anche TuttoSport di oggi: "Il suo rendimento è stato finora positivo. Nick Maytum , il suo agente, recentemente si è spinto nel definirlo «il futuro numero 9 dell'Inter» e pure Martin si rivede presto in nerazzurro. Che accada già la prossima estate è difficile da dire ora, anche se il reparto offensivo nerazzurro potrebbe mutare e uno spazio per Satriano potrebbe anche aprirsi, soprattutto se l'Inter volesse tenere in organico cinque attaccanti, anziché quattro. L'idea del club nerazzurro resta comunque quella di farlo crescere con un'altra annata in prestito, che sia ancora in Serie A o all'estero come accaduto nella prima metà di questo 2022, lo si capirà più avanti, in base al percorso che Satriano farà nei prossimi mesi".