Inter, visite mediche per Satriano con l’Empoli: ufficialità in giornata

Martin Satriano si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli. L'attaccante uruguayano ha svolto questa mattina le visite mediche, in compagnia del centrocampista ex Cagliari Marin, per la società toscana. Satriano andrà all'Empoli con la formula del prestito secco, all'interno dell'affare che ha portato Asllani a Milano.