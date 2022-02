Inter, ancora Satriano: terzo gol col Brest, superato Messi in classifica bomber Ligue 1

L'attaccante uruguaiano classe 2001 non si ferma più: ancora a segno in Francia, questa volta contro il Reims

Martin Satriano non si ferma più: l'attaccante di proprietà dell'Inter, dopo la doppietta realizzata con la maglia del Brest settimana scorsa (all'esordio da titolare), si è ripetuto anche quest'oggi sul campo del Reims. Un inizio da incorniciare per il gioiellino uruguaiano: sono già 3 le reti messe a segno in Ligue 1 in sole 4 apparizioni, di cui solo due dal primo minuto. E in classifica marcatori ha già superato un certo Messi...