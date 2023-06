Savicevic: “Difficile possa vincere l’Inter, City molto forte. Guardiola il migliore al mondo”

"Difficile che posa vincere l'Inter, City molto forte. Guardiola l'allenatore migliore. Strano non l'abbia vinta lo scorso anno. La tattica farà la differenza, come gioca il City non gioca nessuno. Le ali coprono intere fasce, è un modo strano. C'è molta più qualità nel settore dei centrocampisti del City. L'Inter ha Barella che fa bene, Lautaro, Lukaku, Brozovic, Dimarco che sta giocando molto molto bene. La difesa dell'Inter invece un po' meno forte".