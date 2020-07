Inter, scaduta l’opzione di recompra per Odgaard: addio definitivo all’attaccante danese

Le strade dell’Inter e di Jens Odgaard si separano definitivamete: è scaduta ieri l’opzione di recompra per il talentuoso attaccante danese classe ’99, campione d’Italia con la Primavera di Stefano Vecchi nel 2017/18, ceduto al Sassuolo nell’estate del 2018. I nerazzurri avevano tempo fino al primo luglio 2020 per riprendere il giocatore dietro il versamento di 15 milioni di euro, ma la dirigenza interista ha preferito rinunciare e destinare il denaro verso altre operazioni di mercato. Reduce da una buona stagione all’Heerenveen (7 gol in 24 presenze in Eredivisie), Odgaard ha fatto ritorno al Sassuolo, in attesa di conoscere la sua prossima destinazione.