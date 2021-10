Scanziani: “Felipe Anderson? Capisco la reazione dei giocatori dell’Inter ma…”

Alessandro Scanziani ha commentato così il KO dell'Inter contro la Lazio e, in special modo, il gol di Felipe Anderson

"Ai miei tempi quando qualcuno era a terra si diceva ‘Dai, sono in dieci, approfittiamone’. Oggi non è più così. Capisco la reazione dei giocatori dell'Inter, ma il calcio è questo. All’Inter oggi è mancata a la determinazione di andare a cercare il secondo gol, si sono accontentati. La Lazio a un certo punto ha preso in mano il gioco, anche se secondo me il rigore non c’era, non c'era volontarietà da parte di Bastoni. L’assenza dei sudamericani può essere un alibi, ma secondo me l’Inter ha subito troppi gol quest’anno per pensare al primo posto"