Caso scommesse, Caressa: “Aspettiamo le carte della magistratura. Tre possibilità”

«Bisogna anche ricordare che Corona ha fatto un lavoro giornalistico, ma ha tutto il vantaggio a far sembrare la cosa enorme. Io non ho ancora una grande convinzione sulla dimensione, la dimensione non l'abbiamo ancora capita. Si parlava di Cremona come la fine del calcio italiano, ma la montagna ha prodotto pochi topolini, aspettiamo, dobbiamo aspettare le carte e vediamo come vanno le cose. Se vogliamo parlare di concetti generali la dimensione economica è insopportabile, si parla di soldi come se nulla fosse, il calcio sembra un lavandino bucato e facciamo pensare ai giocatori che i soldi siano tutti, anche gli agenti. Il procuratore è una figura paterna e se c'è dentro un procuratore e gli rovina la carriera, che procuratore sai, non so se ce ne sono dentro, ma chi è intorno ai ragazzi a volte gli fa perdere la dimensione delle cose», ha concluso.