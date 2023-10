CorSera – Scommesse, Fagioli rischia una squalifica. Fin dai tempi delle giovanili…

Sentito dagli investigatori della Squadra mobile di Torino, Nicolò Fagioli ha ammesso di aver fatto "puntate su partite di calcio". Come sottolinea il Corriere della Sera , gli investigatori hanno già in mano diversi elementi e che, mentire, non servirebbe a nulla. "Così, Fagioli racconta come sono andate le cose, anche se è evidente che gli agenti hanno nel mirino soprattutto chi sta dietro all’organizzazione illegale. Insomma, presunti criminali".

"Il gioco d’azzardo non è un reato, se non su piattaforme illegali, appunto: ma uno sportivo, qualunque sia il ruolo (atleta, allenatore o dirigente) non può scommettere sullo sport che pratica. Per la giustizia sportiva, potenzialmente, Fagioli rischia una squalifica non inferiore ai 3 anni (art.24 del Codice di giustizia sportivo). Dopodiché, giovane e club se ne aspettano — in caso di colpevolezza — molti meno. È insomma un caso delicato, sportivamente e umanamente, se è vero che Fagioli è attratto dal gioco fin dai tempi delle giovanili, quando — raccontano — il tocco felpato del pallone fosse già accompagnato dalle partite di poker".