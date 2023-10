Pjanic: “Scommesse? Si rischia troppo, non ne vale la pena. Scudetto? Inter, Milan o Juve”

Mirelem Pjanic , ex giocatore di Roma, Juventus e Barcellona, che gioca oggi allo Sharjah, squadra degli Emirati, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset e ha parlato del caso scommesse e non solo. «Scudetto? Le favorite sono le solite, non si può dire che una è sopra l'altra, anche l'Inter che ha una rosa superiore alle altre. Il Milan sta bene, la Juve è lì attaccata. Penso che vincerà una di queste tre», ha detto sulla corsa al titolo.

«Sinceramente sono stato sorpreso anche io da quello che è successo. Si rischia tanto e troppo, non ne vale la pena. Guadagnano tanto e mettono a rischio la loro immagine e la loro carriera. Auguro ai giocatori coinvolti di venirne fuori bene. Il calcio è cambiato tanto, si pensa più al lato economico che alla carriera e alla crescita. Quando un giovane guadagna tanto può cadere in errori. Mi auguro che la pena sia la minima per tutti e che non ci sia niente di più grave. Spero che nessuno abbia combinato le partite, mi auguro che non sia così. Tutti questi giovani hanno tante possibilità e facilmente possono entrare in un mondo sbagliato e pericoloso», ha aggiunto sul caso scommesse.