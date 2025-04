«Quanto devo fare?» gli chiede Zaniolo, preoccupato. «I miei scazzano, aspetta che glielo dico, altrimenti mi bloccano tutti i conti». «2.3» risponde Tonali. Che tira dentro al gioco anche altri compagni. Su tutti Alessandro Florenzi che «si ciucciava tanti soldi in poco tempo» dice Tonali all’amico allibratore De Giacomo. Tonali, secondo la ricostruzione che fa la Polizia, lo convince a giocare sui siti di scommesse clandestini, quelli paralleli. Che chiamano «senza lo zero». Perché scrivono cifre che in realtà vanno modificate per dieci. «Frate tiratelo in mezzo a giocare senza lo zero almeno» gli dice l’allibratore, adombrando la possibilità di prendere la commissione anche per Tonali. «Intanto prendi qualcosina tu e lui risparmia qualche cosa (...) Perché altrimenti poi io gli devo chiedere tutti insieme perché automaticamente poi un miliardo e quindi devo chiedergli per forza tutti i soldi...».