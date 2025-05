Ma Repubblica sottolinea come ci sia un terzo audio sull'Inter mai trasmesso e negato dagli arbitri: "Alla Pinetina hanno preso male il fatto che non siano stati forniti dagli arbitri a Dazn gli audio live sul fallo di mano di Bisseck in area costato il rigore del 2-2 con la Lazio domenica, ma solo quelli del confronto al Var che ne è seguito. Cosa abbia detto a caldo Chiffi, non è dato sapere"