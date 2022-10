Sconcerti: “L’Inter non ha una malattia precisa, ma un problema generale. Trappola Roma”

Le sei squadre migliori, tenendo da parte per un momento Atalanta e Udinese, hanno tutte meno punti di un anno fa. Tanti punti meno. Il Milan 5, il Napoli 4, l’Inter 5, la Roma 1, la Juve 1 nonostante fosse un anno fa appena a metà classifica. Solo la Lazio ha 3 punti in più. Cosa è successo di così diverso? Eppure poche sono state le cose evidenti. Si parla di un Milan cresciuto, di un Napoli completo, di una Roma che spreca ma esiste. Si dà conto di molte buone notizie che hanno prodotto però una classifica lenta, anomala. In realtà la sorpresa reale viene dall’Udinese il cui gioco attuale può cominciare a dare risposte: l’Udinese è la squadra che segna di più con i centrocampisti, 7 gol (l’Inter 6, il Napoli 2, il Milan 2, la Juve zero). L’altra novità è il rovesciamento dell’Atalanta, non più squadra di corsa, ma di pensiero e occupazione del campo. Le altre stanno continuando a essere le stesse di un anno fa.